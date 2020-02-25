Kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon - Son Dakika
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Kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon

6 saat önce

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki iki ayrı adreste kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon düzenledi.

Kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon, System.String[]

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki iki ayrı adreste kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon yapıldı. Muratpaşa ilçesinde bina altında bulunan depoda ve Kepez ilçesinde bir ikamette sigara imalatı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine her iki adrese operasyon düzenlendi. Olayla ilgili olarak S.Ö., R.A., H.D., Ö.A. ve T.A. gözaltına alındı. Depoda ve ikamette komprosörlü makineler ile sigara sarma (tütün doldurma) üretimi yapıldığı belirlendi.

Aramalarda 198 bin 800 adet boş makaron, 35 bin 660 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır makaron, 205 kkilogram kıyılmış tütün, 214 adet TAPDK Bandrolü, 5 adet sigara sarma (tütün doldurma) makinesi ve 6 adet kompresör makinesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla sigara imalatı yaparak piyasaya sürmeye çalışan ve bu şekilde devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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