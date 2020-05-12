Kaçak sigara makaronu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kaçak sigara makaronu operasyonu: 3 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul yaptığı operasyonda koliler içerisinde çok sayıda sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik takip üzerine İstanbul merkezli Bağcılar'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda sigara makaronu ele geçirildi.
2 Minibüs dolusu kaçak sigara makaronu
Kaçakçılık polisinin Bağcılar'da yaptığı baskında ele geçirilen sigara makaronları koliler halinde 2 adet minibüse güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.