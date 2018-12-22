Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigara Operasyonu

Kaçak Sigara Operasyonu

4 saat önce

Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Aracın dorsesinde yapan polis, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:35 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:34:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]