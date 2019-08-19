Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara operasyonu
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Kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki tırı Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda durdurdu.
Tırlarda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük kaçak sigarayla 8 kaçak tır lastiği bulundu.
Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, tırlar da otoparka çektirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:05 Kaynak: AA
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