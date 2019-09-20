Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara operasyonu
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Kaçak sigara operasyonu

12 dakika önce

Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 01 ALB 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, motor ve arka yolcu koltuğuyla araç camı arasında bulunan gizli bölmelerde, 8 bin 950 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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