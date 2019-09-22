Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara operasyonu
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Kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda, bir tırın dorsesinde özel olarak oluşturulan gizli bölmeler içine saklanmış 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda, bir tırın dorsesinde özel olarak oluşturulan gizli bölmeler içine saklanmış 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye- Afrin bölgesinden gelen Türk plakalı tır, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralara ve kaçak eşyayı taşıyan araca el konulurken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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