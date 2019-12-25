Kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 533 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 533 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek satıldığı bilgisi üzerine harekete gecti.


Ekipler, 2 bin 533 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ile birer litrelik 15 şişe içki ele geçirdi.


Gümrük kaçağı ürün satan iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş
Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:41 Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi - Son Dakika Haber
21:39 Harçlara gelen zamlardan sonra yurtdışından iPhone 11 getirmenin maliyeti nedir, avantajı var mı? - Son Dakika Haber
21:32 Başkale'de ev yangını - Son Dakika Haber
21:18 Van'da rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika Haber
21:13 Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
21:11 Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]