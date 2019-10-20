Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Kaçak sigara ve içki ele geçirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta kaçak sigara ve içkiler ele geçirildi.

Kaçak sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta kaçak sigara ve içkiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde V.İ., isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 48 adet kaçak içki ile 199 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla alakalı araç sürücüsü V.İ., gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:34 Kaynak: İHA
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