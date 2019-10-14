Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara ve makaron satışı yapan 18 iş yerine soruşturma
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara ve makaron satışı yapan 18 iş yerine soruşturma

Kaçak sigara ve makaron satışı yapan 18 iş yerine soruşturma

16 dakika önce

Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına yönelik 18 yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçak sigara ve makaron satışı yapan 18 iş yerine soruşturma, System.String[]

Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına yönelik 18 yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara ve tütün satışına yönelik mahkemeden alınan önleme arama kararına istinaden Altınordu ilçesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 29 iş yerinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 18 iş yerinde 28 bin 951 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara ile 230 kg. TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu.


18 yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan haklarında soruşturma açıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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