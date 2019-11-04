Son Dakika Haberleri: Kaçak sigaraları alüminyum folyoyla gizlemeye çalışmışlar
Son Dakika Güncel Kaçak sigaraları alüminyum folyoyla gizlemeye çalışmışlar

Kaçak sigaraları alüminyum folyoyla gizlemeye çalışmışlar

8 saat önce

ADANA'da, depoya düzenlenen baskında, 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigaraları alüminyum folyoyla gizlemeye çalışmışlar, System.String[]

ADANA'da, depoya düzenlenen baskında, 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Kaçak sigaraların, X- Ray cihazlarında görünmemesi için alüminyum folyoyla kaplandığı ortaya çıktı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoda gümrük kaçağı sigaralar olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, alüminyum folyoyla kaplı 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Depodaki 6 kişi ise gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan ülkeye getirilen sigaraların, X- Ray cihazlarında görünmemesi için alüminyum folyo ile kaplandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi, adliyeye sevk edilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:55 Kaynak: DHA
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