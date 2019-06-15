Son Dakika Haberleri: Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler
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Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler

40 dakika önce

Adana'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler, System.String[]
Adana'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasındaki 20 çay kolisinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.
Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kargo firmasına kolileri veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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