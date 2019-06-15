Kaçak sigaraları kargoyla göndermek istemişler
40 dakika önce
Adana'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:43 Kaynak: AA
'da kargo firmasına verilen çay kolilerinde 6 bin 870 paket kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bir kargo firmasındaki 20 çay kolisinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.
Mahkemeden alınan karar doğrultusunda açılan kolilerde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kargo firmasına kolileri veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık
Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev!