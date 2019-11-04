Son Dakika Haberleri: Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar

Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar

7 saat önce

Adana'da ele geçirilen 17 bin 500 paket kaçak sigaranın sınır kapısından geçirilirken x ray cihazına takılmaması için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı.

Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar, System.String[]

Adana'da ele geçirilen 17 bin 500 paket kaçak sigaranın sınır kapısından geçirilirken x ray cihazına takılmaması için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ne minibüs içerisinde kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis aldığı bilgi doğrultusunda yaptığı operasyonda T.D. isimli şahsa ait depoda ve minibüs içinde 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis kaçak sigaraların alüminyum folyo ile sarılı olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada zanlıların sınır kapısından geçerken x ray cihazında kaçak sigaraların ortaya çıkmaması için alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.


Polis olayla ilgili T.D.'nin yanı sıra C.F., Y K., C.C, A.G., V.S. ile Ö.F.S. isimli şahısları da gözaltına aldı.


Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevine girmek isteyen adam çekiçle bankayı soymaya çalıştı
Ayaklarında poşetle okula giden öğrenciler yollarının yapılmasını istiyor Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak sigaraları x raydan geçirmek için folyoya sardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]