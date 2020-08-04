Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigaralar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara satışı yapanlara yönelik araştırmalarında, Dedeler Mahallesi'ndeki araçta kaçak sigara olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine savcılık kararıyla şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalar sonucu 430 karton kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.