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Kaçak sigarayı dedektör köpek buldu

6 saat önce

MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu Romanya plakalı TIR'da, değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigarayı dedektör köpek buldu, System.String[]

MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu Romanya plakalı TIR'da, değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, Mersin- Adana Otobanı'nda, Romanya plakalı dorseli TIR'ı durdurdu. Sürücü M.E.'nin verdiği evraklardaki mühür numaralarıyla dorsedeki mühür numaralarının birbirini tutmaması üzerine TIR, Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.Dedektör köpek ile TIR ve dorsesinde arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine de dorse, mührü kırılarak kontrol edildi. Yapılan aramada değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü M.E., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Romanya, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:08 Kaynak: DHA
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