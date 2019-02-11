Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigarayı Kamyonetin Kasasına Gizlemiş

Kaçak Sigarayı Kamyonetin Kasasına Gizlemiş

28 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 9 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak Sigarayı Kamyonetin Kasasına Gizlemiş, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 9 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesinde kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Ö. yönetimindeki 41 LT 908 açık kasa kamyonette arama yaptı.

Aramada, kasanın taban kısmına yapılmış özel bölmede 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:35 Kaynak: AA

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