Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler
2 saat önce
Adana'da kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:44 Kaynak: AA
'da kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, otoyolda şüphe üzerine 35 MOC 86 plakalı kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sürücü H.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.
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