Son Dakika Haberleri: Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler
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Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler

2 saat önce

Adana'da kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, otoyolda şüphe üzerine 35 MOC 86 plakalı kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sürücü H.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.
Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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