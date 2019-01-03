Kaçak Sigarayı Yem Çuvalına Gizlemiş

Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde yapılan aramada yem çuvalına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara bulundu.

Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde yapılan aramada yem çuvalına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara bulundu.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van-Doğubeyazıt kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Ö. yönetimindeki 61 K 3193 tır ile 34 UD 7485 dorsede arama yaptı.





Aramada tırın dorsesinde yem çuvallarına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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