Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigarayı Yem Çuvalına Gizlemiş

Kaçak Sigarayı Yem Çuvalına Gizlemiş

5 dakika önce

Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde yapılan aramada yem çuvalına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara bulundu.

Kaçak Sigarayı Yem Çuvalına Gizlemiş, System.String[]
Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde yapılan aramada yem çuvalına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van-Doğubeyazıt kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Ö. yönetimindeki 61 K 3193 tır ile 34 UD 7485 dorsede arama yaptı.


Aramada tırın dorsesinde yem çuvallarına gizlenmiş 26 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu

2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandını Aşan Doların Ateşini Düşürmedi Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyecek Enflasyon Rakamları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:19:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Sigarayı Yem Çuvalına Gizlemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]