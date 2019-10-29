Son Dakika Haberleri: Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar.
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar.

Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar.

1 saat önce

Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar.

Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar... Biri açığa alınmış 2 polis gözaltına alındı

AĞRI - Ağrı'da yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında kaçak sigara olduğunu tespit etti.

Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan ve bagajında kaçak sigara olan otomobilde bulunan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan şüpheli iki kişi göz altına alındı.

Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan birinin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir Polis olduğu anlaşıldı.

Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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