Son Dakika Haberleri: Kaçak silah atölyesine operasyon
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Kaçak silah atölyesine operasyon

1 saat önce

Bolu'da, ruhsatsız silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da, ruhsatsız silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ikametinin bodrum katında silah imalatı ve tamiri yaptığı duyumları alınan E.K. (39) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 tabanca, 19 tabanca şarjörü, bin 472 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 12 çeşitli renk ve ebatlarda tabanca kabzası kapağı, 2 yazılı tabanca sürgüsü, 1 tabanca kabzası, 1 toplu tabanca namlusu olduğu değerlendirilen metal parça, 1 silah bulundurma ruhsatı, 2 silah yapımı ve tamiri için kullanıldığı değerlendirilen elektronik matkap, 17 bakır renkli fişek kapsülü, 65 çeşitli ebat ve şekillerde silah yapımı için kullanıldığı değerlendirilen yay, 57 silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ebatlarda metal aparat ile üzerinde M.K.E. ibaresi bulunan kapsülü olmayan boş kovan ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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