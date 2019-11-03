Son Dakika Haberleri: Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te yasa dışı silah imalatı yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 bıçak ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te yasa dışı silah imalatı yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 bıçak ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şehitkamil ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Ekim Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler K.G. isimli şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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