KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI - Son Dakika
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KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI

11.05.2022 11:44

AKSARAY'da evinde kaçak tabanca imal ettiği öne sürülen Mehmet S. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

AKSARAY'da evinde kaçak tabanca imal ettiği öne sürülen Mehmet S. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 14 tabancaya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde oturan Mehmet S.'nin evinin silah imalathanesine dönüştürdüğü bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, yaptığı araştırma sonucu dün operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet. S 'nin evinin alt katına kurduğu atölye de kaçak tabanca imal ettiği belirlendi. Mehmet S., gözaltına alınırken, 14 adet tabanca ve tabanca yapımında kullanılan araç ve gereçlere el konuldu.

KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI
KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI
KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI
KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE OPERASYON: 1 GÖZALTI - Son Dakika
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