Son Dakika Haberleri: Kaçak Silah Operasyonu

Kaçak Silah Operasyonu

10 dakika önce

Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bebek köyünde kaçak silah satılacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, köydeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz, bir silah dürbünü, 6 şarjör ve 300 fişek ele geçirildi.

R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk

Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı Nagehan Şaşmaz Eşi Necati Şaşmaz Hakkında 6 Ay Uzaklaştırma Kararı Aldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 10:55:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Silah Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]