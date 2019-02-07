Kaçak Silah Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bebek köyünde kaçak silah satılacağı bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, köydeki 3 adrese operasyon düzenledi.



Aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz, bir silah dürbünü, 6 şarjör ve 300 fişek ele geçirildi.



R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) gözaltına alındı.

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