Son Dakika Haberleri: Kaçak Silah Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Kaçak Silah Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.

Kaçak Silah Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık'ta Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak silah ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Güncel
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