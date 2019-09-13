Kaçak silah satışına 1 gözaltı
2 saat önce
KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vaiz Mahallesi'nde Y.B.'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 29 kurusıkı tabanca mermisi, 2 tüfek dipçiği ve 2 cop ele geçirildi.
Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler Y.B.'yi gözaltına aldı.
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