Son Dakika Haberleri: Kaçak silah satışına 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak silah satışına 1 gözaltı

2 saat önce

KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak silah satışına 1 gözaltı, System.String[]

KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vaiz Mahallesi'nde Y.B.'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 29 kurusıkı tabanca mermisi, 2 tüfek dipçiği ve 2 cop ele geçirildi.

Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler Y.B.'yi gözaltına aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil, "Sıkıldım'" diyerek duruşmayı terk etti
Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Esenyurt'ta bir kadın, bebeğiyle birlikte uçan kiremitlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:12:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak silah satışına 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]