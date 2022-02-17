Kaçak silah ticareti şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak silah ticareti ve imalatıyla ilgili Gümüşhane merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde kaçak silah ticareti ve imalatına yönelik 41 şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyon neticesinde 17 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 41 adet şarjör, 2 bin 970 adet fişek, 20 adet namlu, 1 adet silah kalıbı, 1 adet silah sürgü kolu, 11 adet torna makinası, 4 adet kaynak makinası, 5 adet taşlama makinası, 3 adet spiral makinası ile çok sayıda silah yapımında kullanılan kumpas, kabza, terazi, numaralık, demir kalıbı, eğe, mengene, demir ölçer, tabaka gibi malzemelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından Gümüşhane'de gözaltına alınan 12 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet binasındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torul Adliyesine sevk edildi. - GÜMÜŞHANE