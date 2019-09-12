Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş
59 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.
Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında "terör" iddianamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı