Son Dakika Haberleri: Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.

Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında "terör" iddianamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]