Son Dakika Haberleri: Kaçak silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı
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Kaçak silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına 4 kaçak silah saklayan kişi tutuklandı.

Kaçak silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına 4 kaçak silah saklayan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.E.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün teknik takip sonucu durdurdukları B.E.M'nin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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