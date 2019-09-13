Kaçak silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün teknik takip sonucu durdurdukları B.E.M'nin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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