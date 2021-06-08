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Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi - Son Dakika

Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi

08.06.2021 15:06

Adana'da çadırda yaşayan tarım işçisi aileye kaçak su kullanmaları nedeniyle 4 bin 80 lira su borcu, 3 bin 52 lira da avukat vekalet ücreti gönderildi. Aile, suyu kendilerinden önce çadırda kalan ailenin kullandığını belirterek, "Suyu mecburen biz de kullanıyoruz. Dereden su içilmez ki. 100 lira yevmiye ile çocuklara mı bakalım, borç mu ödeyelim" dedi. Baba Mehmet Atmaca borcu ödeyemezse hapse girecek.

Şanlıurfa'dan 5 yıl önce Adana'ya gelen 5 çocuklu tarım işçisi Kevser (32) ve Mehmet (42) Atmaca çifti 2019'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir çadıra yerleşti. Burada koyun besleyip tarlalarda çalışan çift hayatlarını idame ettirirken iddiaya göre kendilerinden önce şimdiki çadırlarında kalan ailenin açtıkları içme suyunu da kullandı.

Yine aynı sene Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri inceleme yaptıkları sırada su hattını gördü. Ekipler bunun üzerine Mehmet Atmaca'dan "Seni abone yapacağız" diyerek kimliğini aldı ve ardından 4 bin 80 lira su borcu gönderdi.

Tarım işçisi aile ise bu borcu ödeyemedi. Geçen hafta da ASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, Mehmet Atmaca'ya borç evrakı gönderdi. Evrakta 4 bin 80 liralık borcun ödenmesi gerektiği, bu borca istinaden de 3 bin 52 lira avukat vekalet ücreti borcu çıktığı belirtildi. Mahkemeye gidip itiraz eden Mehmet Atmaca'nın da itirazı kabul edilmedi ve 1 hafta içerisinde borcu ödeyememesi durumunda cezaevine gireceği belirtildi.

Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira su borcu geldi

"EŞİM, 'HARAM SU İÇMEYELİN, ABONE OLALIM' DİYEREK KİMLİĞİNİ VERDİ"

Günlük 100 lira yevmiye karşılığında eşinin tarlalarda çalıştığını söyleyen Kevser Atmaca, "ASKİ'den geldiler ve eşime 'Kimliğini ver, biz seni abone yapacağız' dediler. Ben eşime 'Verme' dedim. O da 'Haram su içmeyelim, abone olalım' diyerek kimliği verdi. Görevliler de ceza yazmayacaklarını söyledi. Ancak şu an bize ceza geldi ve 1 hafta içerisinde ödenmezse eşimin cezaevine gireceği söyleniyor. Şu an eşim 100 liraya çalışıyor. O yevmiyeyi çocuklarına mı yedirsin yoksa borç mu ödesin" diye konuştu.

Cezanın iptal edilmesi için yardım beklediğini söyleyen Atmaca, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan da yardım istiyoruz. Biz de burada çadırda yaşıyoruz. Suyu mecburen kullanıyoruz. Dereden su içilmez ki. Mecburen bu içme suyunu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira su borcu geldi

"BU İNSANLARDAN NASIL O PARAYI ALACAKLAR"

Mahallede oturan ve aileye yardım eden Alaaddin Demir isimli vatandaş ise içme suyunun Atmaca ailesinden önce açıldığını söyleyerek, "O insanlar taşındıktan sonra Atmaca ailesi buraya geldi. Geldiklerinde ise bu suyu gördüler ve ihtiyaçlarını gidermek için kullanmışlar. ASKİ ise bu suyu gelip tespit ediyor. Görevliler Mehmet Atmaca'ya, 'Kimliğini ver, seni abone yapacağız' diyerek kandırıp borç çıkartmışlar. Bu adam zaten hamallık yapıyor. Evi olsa insanın zoruna gitmez ama bu insanlardan nasıl o parayı alacaklar. Durum ortada. Adam mahkemeye gitmiş ama mahkemede itirazı da kabul etmemiş ve parayı ödemezse hapis cezası alacakmış" şeklinde konuştu.

Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira su borcu geldi
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi

Mehmet Atmaca, Adana, Tarım, Borç, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi - Son Dakika Ekonomi


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