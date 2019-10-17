Son Dakika Haberleri: KAÇAK SURİYELİLERİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Son Dakika Güncel KAÇAK SURİYELİLERİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI

KAÇAK SURİYELİLERİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI

2 saat önce

İSTANBUL'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için başvuru süreci başladı.

KAÇAK SURİYELİLERİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI, System.String[]

İSTANBUL'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için başvuru süreci başladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerden, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren randevu almaları istendi.

Randevu alan Suriyeliler sabah saatlerinden itibaren işlemlerini yaptırmak için Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler kayıtlı bulundukları illere gönderilecek. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kentten ayrılmaları için tanınan süre ise 30 Ekim'de sona eriyor.

Görüntü Dökümü

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-Göç idaresinden görüntü

-Göç idaresine gelen ve gidenlerin görüntüsü

-Göç idaresi binası önünde bekleyen kişilerden görüntü

-Genel ve detaylar


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:08 Kaynak: DHA
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