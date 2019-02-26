Kaçak Tarihi Eser Kazısı Yapan 7 Kişi Suçüstü Yakalandı

Ahırlı ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Ahırlı ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde bir ihbarı değerlendiren Ahırlı Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan yedi kişiyi suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların beraberlerinde bulunan dedektör ve kazı aletlerine el konulurken, Ahırlı İlçe Jandarma Komutanlığın'da yapılan ilk sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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