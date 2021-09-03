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Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü - Son Dakika

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

03.09.2021 14:07
Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü, System.String[]

Ardahan Merkeze bağlı Samanbeyli köyünde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ardahan Merkeze bağlı Samanbeyli köyünde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ardahan Merkez Samanbeyli Köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinin arkasında define aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda; gece saat 23.00 sıralarında ekiplerce şüpheli şahsın evinin bahçesinde yapılan kontrolde, ev sahibi ile birlikte 3 şüpheli şahıs, evin bahçe kısmında define aramak amacıyla 10 metre derinlikte 5 metre genişlikte 2 katlı çukur açtıkları ve define aradıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen. hilti, kazma, kürek, levye murç, halat ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Ardahan, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü - Son Dakika


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