Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü - Son Dakika

Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü

BURSA Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde gecekondudan dükkana dönüştürülen merdiven altı işletmede tam tavukları parçalara ayırdıktan sonra piyasaya sürdüğü belirlenen yabancı uyruklu kişileri yakaladı.

Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavukların parçalara ayrılarak piyasaya sürüldüğünün ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Küçükbalıklı Mahallesi 2. Uluferdi Sokak üzerindeki gecekondudan bozma merdiven altı işletmeye baskın düzenledi. Mezbelelik haldeki kesimhaneye yapılan operasyonda halk sağlığını hiçe sayarak kaçak olarak tavuk parçalama işlemi yapan yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Kaçak olarak tavuk parçalama yapıldığı yerdeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı kesimhanede tavukların mikrop yuvası haline dönen tezgah üzerinde parçalara ayrıldıktan sonra piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.