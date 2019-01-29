Kaçak Tespitine Giden Ekibi Darp Eden 5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik kurumu çalışanlarını darp ettikleri iddia edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik kurumu çalışanlarını darp ettikleri iddia edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, kaçak elektrikle mücadele çalışmalar kapsamında Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliği çalışanlarından A.Y. ve H.Ş., kaçak kontrolü için 24 Ocak 2019 Perşembe günü Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesine gitti. Çalışma sırasında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen bir mesken ile ilgili işlem yapan A.Y ve H.Ş. isimli şirket çalışanlarının bulunduğu aracın yolu, silahlı bir gurup tarafından kesildi. Kaçak elektrik tespit edilen mesken sahibi ile yakınları olduğu öğrenilen kişilerin, 2 görevliyi tehdit ederek tartakladıkları ve daha sonra ise malzemelerine el koyup kırdıkları iddia edildi. Bir süre zorla alıkonuldukları iddia edilen A.Y ve H.Ş. bir süre sonra mahalle dışına çıkarıldı. Saldırganların elinden kurtulan A.Y . ve H.Ş. isimli görevliler mahallede bulunan jandarma karakoluna sığındı ve bu kişilerden şikayetçi oldu.



5 kişi tutuklandı



Dicle Elektrik çalışanlarının şikayeti üzerine olaya el koyan jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. Mahalleye giderek inceleme yapan jandarma, saldırı olayına karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sanıklardan Ferdi K., Cumali K., İsmail K., Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

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