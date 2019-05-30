Son Dakika Haberleri: Kaçak tezgahları kaldırmak istemeyen satıcılar, benzinle kendilerini yakmaya çalıştı
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Kaçak tezgahları kaldırmak istemeyen satıcılar, benzinle kendilerini yakmaya çalıştı

11 dakika önce

ADANA'da kaçak tezgahları yıkmak isteyen zabıta ile 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları arasında gerginlik çıktı.

Kaçak tezgahları kaldırmak istemeyen satıcılar, benzinle kendilerini yakmaya çalıştı, System.String[]
ADANA'da kaçak tezgahları yıkmak isteyen zabıta ile 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları arasında gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ve TOMA aracı ile müdahe edilen satıcılardan bazıları benzin döküp kendilerini yakmaya çalıştı.
Olay, öğlen saatlerinde  Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası girişinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yapılan çevre düzenlemesi kapsamında kaçak tezgahları kaldırmak istedi. İş makineleriyle bölgeye gelen ekipleri gören 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile satıcılar arasında kısa süreli arbede çıkınca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA aracı sevk edildi. Zabıta ekiplerine direnen satıcılar, ada girişini plastik sandalye ve çöp konteynerleri ile kapatarak eylem yaptı. Polis ve zabıta ekiplerine direnen bazı satıcılar ise üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi. Eylemciler polisin uzun uğraşı sonucu ikna oldu.
Zabıta ekipleri, satıcılara tezgahları kaldırmaları için süre verdi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
Adana, Zabıta, Güncel
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