Kaçak tıraş yapan kuaföre ceza - Son Dakika

Eskişehir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförlerin kapatılmasına rağmen iş yerinde kaçak tıraş yapan bir berber ve müşterisine polis ekiplerince 3 bin 545 TL idari para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kuaför dükkanında yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte kapatılması gereken tüm iş yerlerini denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen, bulvar üzerinde bir berber dükkanın açık olduğu ve kaçak tıraş yapıldığı öğrenildi. Ardından polis ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında şüpheli S.D. (38) ve müşterisi yakalandı. İş yeri sorumlusu S.D.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Aykırı Davranmak' suçundan 3 bin 150 TL, müşteriye ise Kabahatler Kanunu kapsamında 395 TL olmak üzere toplam 3 bin 545 TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR