Son Dakika Haberleri: Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar
Son Dakika Güncel Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar

Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar

6 saat önce

MARDİN'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı.

Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar, System.String[]

MARDİN'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı. Olay anı ise cep telefonuna kaydedildi.

Olay, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'ndeki Yayla ve Özgür sokakta meydana geldi. Kaçak tüketimi önlemek için yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarından 4'ü, kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı sonra da ateşe verildi. Kullanılamaz hale gelen panoların alev alev yandığı anlar ise bazı mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi. Dicle Elektrik ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hasar tespitinin ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.


Nusaybin, 8 Mart, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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