Son Dakika Haberleri: Kaçak tur denetimleri artacak
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak tur denetimleri artacak

43 dakika önce

Malatya'da bayram öncesi vatandaşların daha güvenli seyahat etmeleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB tarafından denetimler yapıldı.

Kaçak tur denetimleri artacak, System.String[]
Malatya'da bayram öncesi vatandaşların daha güvenli seyahat etmeleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB tarafından denetimler yapıldı.

Özellikle seyahat işletme belgesi olmayan sosyal medya hesaplarından reklam ve satış yapan ve kaçak tur faaliyetinde bulunan kişilere yönelik yapılan denetimlerin bayramdan sonra daha da sıklıkla yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların yapacakları tatil öncesi internet ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kaçak tur şirketlerine itibar etmeyip daha güvenli ve huzurlu bir tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı turizm işletme belgeli seyahat acentalarını tercih etmeleri çağrısı yapıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak tur denetimleri artacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]