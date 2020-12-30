Kaçak tütün dolumu yapıp satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçak tütün dolumu yapıp satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

30.12.2020 08:03
Kaçak tütün dolumu yapıp satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 adrese yapılan operasyon sonucunda, kaçak tütün dolumu yaparak satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 adrese yapılan operasyon sonucunda, kaçak tütün dolumu yaparak satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafında yapılan çalışmalar sonucunda, bazı mahallelerde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edildi.

3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, bir adet sigara sarma makinası, 4 bin adet boş makaron, 8 kilo bandorolsüz kaçak tütün ve doldurulmuş satışa hazır 45 bin sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün dolumu yaparak satışa sunduğu iddiası ile şüpheli O. Y. gözaltına alındı.

Kaçakçılık, İnegöl, Bursa, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak tütün dolumu yapıp satışa sunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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