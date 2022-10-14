Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol

14.10.2022 13:45
Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı suç soruşturması dahilinde Samsun merkez ile Çarşamba ilçesinde 12 Ekim Çarşamba sabahı saat 06.30 sıralarında 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 milyon 194 bin 400 boş makaron, 347 bin 637 doldurulmuş makaron sigara, 83 paket 1 kiloluk tütün, 47 adet sigara sarma makinesi, 8 adet kompresör ve parçaları, 72 adet sigara mentolü, 6 bin 227 adet sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, bin 542 adet TAPDK bandrolü, 142 kilo 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin adet sigara filtresi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü ve 291 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu gereği yasal işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 17 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi Son dakika haberleri... Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişi adliye sevk edildi Son dakika haberleri... Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişi adliye sevk edildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak tütün mamulleri operasyonundan 5 kişiye adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement