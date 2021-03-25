Son dakika haber: Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon - Son Dakika

Son dakika haber: Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon
25.03.2021 14:56
Son dakika haberleri... Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon
845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 845 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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