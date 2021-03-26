Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon - Son Dakika

Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 845 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

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