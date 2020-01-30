Kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda 141 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş sigara tüpü, 145 kilo tütün, çok sayıda puro ve sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda 141 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş sigara tüpü, 145 kilo tütün, çok sayıda puro ve sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 44 ekip ve 150 personelle, il merkezi ve ilçelerde 60 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin iş yerlerinde yaptıkları aramada 141 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron olarak tabir edilen sigara tüpü, 108 bin 910 boş makaron, 145 kilo 380 gram kıyılmış tütün, 5 kilo 250 gram nargile tütünü, 238 puro ve 607 sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak tütün operasyonu

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:51 Kaynak: AA
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