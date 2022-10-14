Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi - Son Dakika
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Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi

14.10.2022 10:23

Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi Samsun'da KOM polisi tarafından 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı suç soruşturması dahilinde Samsun merkez ile Çarşamba ilçesinde 12 Ekim Çarşamba sabahı saat 06.30 sıralarında 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 milyon 194 bin 400 boş makaron, 347 bin 637 doldurulmuş makaron sigara, 83 paket 1 kiloluk tütün, 47 adet sigara sarma makinesi, 8 adet kompresör ve parçaları, 72 adet sigara mentolü, 6 bin 227 adet sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, bin 542 adet TAPDK bandrolü, 142 kilo 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin adet sigara filtresi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tabanca şarjörü ve 291 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu gereği yasal işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 17 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak tütün operasyonu: 5 kişi adliye sevk edildi - Son Dakika
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