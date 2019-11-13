Son Dakika Haberleri: Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi - Son Dakika

Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi

6 saat önce

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi, System.String[]

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan baskınlarda şu ana kadar 39 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollarla ülkeye giren ve akabinde piyasaya sürülerek satışı yapılan gümrük kaçağı nargile tütünü ve tütün mamulleri ile ilgili aylar süren çalışmalarının ardından kaçakçılara yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 39 şüpheli yakandı. Baskınlarda 11 tona yakın nargile tütünü ele geçirilirken, kaçakçılık polisi tarafından yürütülen operasyonlarda firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken operasyon anı polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uygur Türkü'nün katilleri konuştu: Suriye'deki cemaatle ters düştüğü için öldürdük
Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]