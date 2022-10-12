Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

12.10.2022 14:11
Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi, halk sağlığının korunması amacı ile çalışma başlatıldı. Kaçak ürünleri yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamete, 1 araca ve 6 işyerine baskın yapıldı. Aramalarda ise, 97 bin dal boş makaron, 32 bin 400 dal sarılmış sigara, 391 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet gümrük kaçağı elektronik nargile, 40 adet gümrük kaçağı matkap ve 10 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi. Yapılan çalışmada toplam 6 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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