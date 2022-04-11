Kaçak tütün satıcılarına operasyon - Son Dakika
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Kaçak tütün satıcılarına operasyon

11.04.2022 15:23

İstanbul'da kaçak tütün satışına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 11 milyon lirayı bulan 13 bin 383 paket kaçak sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü, 71 bin 794 adet kaçak puro, 3 bin 870 paket sigara tütünü ve 12 bin 400 paket pipo tütünü...

İstanbul'da kaçak tütün satışına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 11 milyon lirayı bulan 13 bin 383 paket kaçak sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü, 71 bin 794 adet kaçak puro, 3 bin 870 paket sigara tütünü ve 12 bin 400 paket pipo tütünü ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede emniyet ekipleri, Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen adresleri yakın takibe aldı. Tespit edilen adreslerde 'hediyelik eşya' ve 'oyuncak süsü' satışı yapıldığı izlenimi verilerek tütün, kaçak sigara, puro ve tütün mamullerinin satışı yapıldığı belirlendi.

DUVARLARI KIRIP DEPOLARA GİZLİ GEÇİŞ YAPMIŞLAR

Söz konusu tütün kaçakçılarının, bu depoların duvarlarını kırarak kendilerine "zula" olarak tabir edilen gizli geçitler yaptıkları ve kaçak mamullerin piyasaya sürülmek üzere buralarda depolandığı saptandı. Yapılan takibin ardından söz konusu adreslere 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lirayı bulan 13 bin 383 paket kaçak sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü, 71 bin 794 adet kaçak puro, 3 bin 870 paket sigara tütünü, 12 bin 400 paket pipo tütünü, 74 bin 410 paket rulo etiketi, 608 adet elektronik sigara ve nargile makinesi, 616 bin yaprak sigara kağıdı, 10 binlerce sigara filtresi, yine 10 binlerce boş puro kutusu ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

OPERASYONDA 4 KAÇAKÇI YAKALANDI

Operasyonlarda 4 kaçakçı yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere ve malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü "adli kontrol hükümleri" uyarınca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Kaçak tütün satıcılarına operasyon
Kaçak tütün satıcılarına operasyon
Kaçak tütün satıcılarına operasyon

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Kaynak: İHA

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