Kaçak tütün satışı yapan 2 iş yerine 31 bin lira ceza - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kaçak tütün satışı yapan 2 iş yerine toplam 31 bin 896 TL para cezası kesildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde tütün satışı yapan yerlerde denetim yaptı. Denetimlerde C.G.'ye (48) ait iş yerinde yasal olmayan yollarla 70 paket içerisinde bin 400 doldurulmuş makaron sigara ve 10 kilo 150 gram kıyılmış tütün, Ö.Ö.'ye (27) ait işyerinde 218 paket içerisinde 4 bin 360 yasal olmayan yollarla doldurulmuş makaron sigara ve 14 kilo 210 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.Kıyılmış tütün ve makaron sigara ile suç malzemelerine el konulurken, şüphelilere 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 15 bin 948 TL olmak üzere, toplamda 31 bin 896 TL idari para cezası uygulandı.