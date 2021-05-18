KAÇAK TÜTÜN VE MAKARON OPERASYONU - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri bir ev ve iş yerine kaçak tütün operasyonu düzenledi. Operasyonda 30 bin 880 adet doldurulmuş, 100 bin adet boş makaron, 10 kilogram tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri ve Güllerpınarı Mahallesi İsmi Sokak üzerinde bulunan evde kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler iş yerine ve eve baskın düzenledi. Operasyon sırasında evde ve iş yerinde yapılan aramada 30 bin 880 adet farklı markalarda doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, 195 adet biner gramlık boş tütün paketi, 10 kilogram tütün, kompresör, 3 farklı marka sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara, 20 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili F.Z.C. ve F.R.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldıktan sonra F.Z.C. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, F.R.C. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.