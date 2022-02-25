Kaçak tütüne geçit verilmedi - Son Dakika
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Kaçak tütüne geçit verilmedi

25.02.2022 15:33
Kaçak tütüne geçit verilmedi

Sivas'ta tütün kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında bir adres ve araçta yapılan aramada bol miktarda gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta tütün kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında bir adres ve araçta yapılan aramada bol miktarda gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tütün kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında bir adres ve bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 41 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 360 adet dolu makaron, 46 kilo kaçak tütün ve 120 adet sahte bandrol ele geçirildi. 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

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GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI GAZİANTEP'TE 'SUÇ ÖRGÜTÜ' OPERASYONU 4 GÖZALTI 46 kilogram kaçak tütün ele geçirildi 46 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sivas, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütüne geçit verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak tütüne geçit verilmedi - Son Dakika
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