Kaçak üretilen 100 bin maskeye el kondu - Son Dakika

Söz konusu iş yerinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 100 bin maskeye el koydu.

Araştırma sonucu bu maskelerin, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde kimyasal malzeme üretim tesisinde yapıldığı anlaşıldı.

Bursa 'da kaçak üretildiği belirlenen 100 bine yakın tıbbi maske ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü